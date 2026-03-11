ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„ОМВ Петром“ се присъединява към проучването на бл...

Времето София 16° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22451043 www.24chasa.bg

Италианска ракетна фрегата пристига в Кипър

2544
Френският самолетоносач „Шарл де Гол“ също е в района СНИМКА: Пиксабей

Италианската ракетна фрегата „Федерико Мартиненго“ пристигна в района на Кипър, за да помогне за защитата на острова, след като той беше ударен от ирански ракети по време на войната на САЩ и Израел с Иран, съобщи италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.

Военният кораб, на на който има най-малко 160 служители на италианските военноморски сили, участва в операцията, координирана с Испания, Франция и Нидерландия. 

Френският самолетоносач „Шарл де Гол“ също е в района. 

Миналата година „Фредерико Мартиненго“ приключи ангажимента си към мисията на Европейския съюз „Аспидес“ (EUNAVFOR Aspides) в Червено море, завръщайки се във военноморската база „Таранто“, след като защитаваше товарните кораби от нападения на хусите - свързана с Иран йеменска групировка.

Френският самолетоносач „Шарл де Гол“ също е в района СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как да имаме неограничен интернет с 3 пъти по-висока скорост до всяка стая и на отдалечени места (Видео)