ЕП подкрепи планове за единен отбранителен пазар

Европейският парламент прие два доклада с предложения за изграждане на истински единен пазар на Европейския съюз в областта на отбраната и за преодоляване на ключови пропуски във военните способности на държавите членки.

В първия документ евродепутатите призовават за по-силна интеграция на отбранителната индустрия, увеличено и дългосрочно финансиране от ЕС, съвместни обществени поръчки и намаляване на зависимостта от доставчици извън съюза. Подкрепен е и подходът „купувай европейско“, насочен към стимулиране на местното производство, научните изследвания и инвестициите, пише БТА.

Докладът предвижда също опростяване на правилата за трансфер на военна техника в рамките на ЕС чрез хармонизирано лицензиране и взаимно признаване на разрешенията. Украйна следва да бъде разглеждана като неразделна част от европейския отбранителен пазар, се посочва още в текста. "Документът беше приет с 393 гласа "за", 169 "против" и 67 "въздържал се".

Във втория доклад парламентът предупреждава за сериозен недостиг на способности като противовъздушна и противоракетна отбрана, артилерия, боеприпаси, дронове, киберзащита и военна мобилност. Според евродепутатите тези слабости ограничават способността на ЕС да възпира заплахи и да провежда продължителни военни операции.

За преодоляване на пропуските се предлага засилено сътрудничество между държавите членки, координирано планиране и общи инвестиции. Парламентът призовава за бързо стартиране на водещи европейски проекти, включително система за защита от дронове, наблюдение на източния фланг, общ щит за противовъздушна отбрана и отбранителни космически способности.

Вторият доклад беше приет с 448 гласа "за", 122 "против" и 38 "въздържал се".

Евродепутатите подчертават, че по-тясната интеграция в отбраната е ключова за стратегическата автономия на ЕС и трябва да допълва ролята на НАТО в гарантирането на сигурността в Европа.

"В света на политиката на великите сили единният европейски пазар за отбрана вече не е амбициозна идея, а спешна необходимост. ЕС е дом на втората по големина икономика в света, но в областта на отбраната все още поддържаме 27 отделни пазара, вместо да действаме като едно цяло. Тази фрагментация ни прави по-слаби, по-бавни и води до значително оскъпяване", заяви докладчикът по темата Тобиас Кремер от Прогресивния алианс на социалистите и демократите.

По време на дебата в пленарната зала българският евродепутат Никола Минчев от групата на "Обнови Европа" посочи, че след руската инвазия в Украйна средата за сигурност в Европа се е променила драстично, а последните събития в Близкия изток показват, че глобалната обстановка става все по-нестабилна.

"В този все по-сложен геополитически контекст Европа трябва да ускори сътрудничеството в областта на отбраната и да инвестира повече в нашата колективна сигурност. Чрез обединяване на ресурсите и координиране на усилията можем да намалим фрагментацията, да избегнем дублирането и да осигурим способности по-бързо и на по-ниска цена", каза той.

Според Минчев проектите трябва бързо да преминат от концепции към реално изпълнение и да бъдат насочени към бъдещите нужди от способности. "Само като действаме заедно, с амбиция и единство, можем да гарантираме сигурността и стратегическия суверенитет на Европа в следващите години", добави той.