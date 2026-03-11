ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„ОМВ Петром“ се присъединява към проучването на бл...

Швейцария затваря посолството си в Техеран

Швейцария ще продължи да поддържа отворена линия за комуникация между САЩ и Иран при консултации с двете страни, се казва в изявлението СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Швейцария временно затваря посолството си в Техеран заради войната в Близкия изток и нарастващите заплахи за сигурността, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на швейцарското външно министерство. 

Швейцарският посланик и петима служители на дипломатическото представителство вече напуснаха Иран по суша и са в безопасност, се посочва в текста. "Те ще се върнат в Техеран, веднага щом ситуацията го позволи", добавя швейцарското външно министерство, цитирано от БТА.

Швейцария ще продължи да поддържа отворена линия за комуникация между САЩ и Иран при консултации с двете страни, се казва в изявлението.

Дипломатическите отношения между Вашингтон и Техеран са прекъснати от 1979 г., когато избухва Ислямската революция. Швейцария има мандат на неутрална "защитна сила", представляваща дипломатическите интереси на САЩ в Иран.

