Тръмп за войната с Иран: Свършва скоро, вече не е останало нищо за поразяване

Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес пред "Аксиос", че войната с Иран ще приключи скоро, тъй като "на практика вече не е останало нищо" за поразяване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Остана малко тук-таме [...] по всяко време, когато поискам това да приключи, ще приключи", каза Тръмп в кратко телефонно интервю.

Конфликтът избухна преди почти две седмици с американско-израелски удари срещу Иран, целящи да унищожат военните способности на Техеран и ядрената му програма, посочва Ройтерс.

