Европол с над 300 ареста, включително в България, при акция срещу трафик на отпадъци

Сградата на Европол. СНИМКА: Wikimedia Commons

Европол съобщи, че над 300 души в 71 страни, сред които и България, са били задържани при мащабна операция срещу международна престъпна мрежа, която е изнасяла отпадъци от Европа към Африка, Азия и Латинска Америка.

Операцията, носеща кодовото име "Зелен страж", е продължила от януари до декември 2025 г. и е обхванала пет континента, пише в изявление, публикувано на сайта на европейската правоприлагаща агенция.

В хода на операцията са иззети 127 149 тона отпадъци, 602 тона замърсяващи вещества, 75 тона пестициди и 2,3 тона живак, от които престъпната мрежа е можела да генерира печалба в размер на най-малко 31 млн. евро.

Незаконният трафик на отпадъци се е превърнал в глобален проблем, заяви Гражданска гвардия на Испания, която ръководи операцията съвместно с Европол. Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането посочи, че престъпните мрежи редовно прибягват до фалшифициране на документи и други измами, за да пренасят опасни материали.

Миналата година испанската полиция съобщи, че е разбила престъпна групировка, която за една година е изнесла над 40 000 тона необработени градски отпадъци от Италия към Испания.

