"Хамас" изгражда терористични мрежи в Европа под влияние на Иран

Иран е подтиквал и насърчавал „Хамас" да разшири дейността си в Европа, като е подпомагал усилията за изграждане на терористична инфраструктура на континента, заяви бивш високопоставен израелски разузнавателен служител, цитиран от израелската новинарска агенция ТПС, съобщава БТА. Това става на фона на нови подробности около ареста на оперативен агент, планирал атаки в Германия, както и на досега неоповестен досега план на „Хамас" за атака срещу пътнически самолети в Дания.

„Иран стоеше зад „Хамас" и го подтикваше и насърчаваше да действа в Европа", каза Одед Айлам, бивш ръководител на отдела за борба с тероризма в израелската разузнавателна служба „Мосад", който в момента е изследовател в Йерусалимския център за сигурност и външни работи. „Днес почти няма връзка между Иран и „Хамас", тъй като и двата политически субекта сега се борят за собственото си оцеляване", допълва той.

Тези развития идват в момент, в който европейските власти продължават да разкриват предполагаеми оперативни агенти на „Хамас" на континента. Миналия петък кипърските власти арестуваха предполагаем член на „Хамас" на летището в Ларнака по европейска заповед за арест за предполагаема помощ при организиране на прехвърляне на боеприпаси, предназначени за атаки срещу израелски или еврейски цели в Германия и други европейски държави.

Израелски източник от сферата на сигурността съобщи, че „Хамас" е планирал да атакува пътнически самолети с дронове в Дания през 2022 година. Според експерти това се вписва в по-широк процес на изграждане на оперативни мрежи в Европа с подкрепата на Иран.

Според този източник датските власти са открили част от дроновете. Той добави, че случаят не е бил оповестен публично, за да се избегне паника.

„Най-амбициозното нещо, което „Хамас" искаше да направи, беше да сваля пътнически самолети при кацане в Копенхаген, използвайки рояк от дронове. Основната идея беше да се създадат няколко паралелни атаки", каза източникът.

Датската служба за сигурност заяви, че „не може нито да потвърди, нито да отрече информацията", като същевременно призна, че службата „следи внимателно развитието" на ситуацията във връзка с последните арести на лица, свързани с „Хамас".

Одед Айлам и друг експерт, бивш служител на израелското военно разузнаване, предупредиха, че европейските правителства трябва да разглеждат последните случаи като признак за стратегическа промяна, а не като изолирани разследвания.

Арести и складиране на оръжия

През ноември 2025 година доклад на Центъра за разузнавателна и терористична информация „Меир Амит" описва серия от арести в Европа, свързани с дейности на „Хамас". В доклада се посочва, че организацията е изграждала мрежи, насочени към оперативна готовност, включително складиране на оръжия, а не само към набиране на средства и политическа дейност. Докладът свързва тази тенденция със случаи в Германия и Дания в края на 2023 година и идентифицира оперативни агенти, свързани с по-широка мрежа на „Хамас".

В отделно съобщение същия месец канцеларията на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху заяви, че „Мосад" е разкрил терористична мрежа на „Хамас" „в сърцето на Европа", включително складове за оръжие и логистични канали, предназначени да позволят извършването на атаки в чужбина при активиране. Няколко оперативни агенти на „Хамас" са били арестувани в Германия и Австрия. Австрийските власти са иззели огнестрелни оръжия и експлозиви, принадлежащи на Мохамед Наим, чийто баща Басем Наим е член на политическото бюро на „Хамас", живеещ в чужбина.

Тези събития се развиват и на фона на все по-радикална реторика на някои пропалестински демонстрации в Европа, където често се чуват скандирания „Глобализирайте интифадата". Този лозунг представлява призив за разширяване на насилието срещу евреи извън Израел и палестинските територии.

„Цялата история с операциите на „Хамас" на Запад показва огромно и драматично развитие, започнало през последните години", каза доктор Михаел Милщайн, ръководител на Форума за палестински изследвания към Центъра „Моше Даян" в Телавивския университет и бивш ръководител на палестинския отдел в израелското военно разузнаване.

Милщайн заяви, че повече от 30 години позицията на „Хамас" е била да не извършва операции извън историческа „Палестина", въз основа на дългогодишна директива на духовния лидер и основател на организацията шейх Ахмед Ясин. През последните години обаче организацията е започнала да създава терористични клетки в Европа.

„Бих казал на европейските държави да се събудят. „Хамас" инвестира и ще инвестира много повече усилия в нови арени, където групировката не е действала преди. Затова на германците, белгийците, французите и датчаните бих казал да се събудят", заяви Милщайн. Той отбеляза, че финансовата инфраструктура вече е налична чрез благотворителни фондове и организации, свързани с „Мюсюлманските братя" в Европа.

„Когато погледнете всичко, което беше разкрито досега в Швеция, Германия, Дания и Австрия, това е очевидно тревожно", добави той.

Европейски и американски анализатори в областта на борбата с тероризма също предупреждават, че последните случаи на континента показват промяна в позицията на „Хамас" от политическа и финансова дейност към подготовка за оперативни действия.

Биби ван Гинкел, асоцииран изследовател в Международния център за борба с тероризма в Хага, предупреди в интервю за нидерландски медии през 2023 година, че появата на оперативна инфраструктура на „Хамас" в Европа би представлявала стратегическа промяна. „Ако наистина има мрежа на „Хамас" тук в Европа и те разполагат със складове за оръжие, това е коренна промяна", каза тя.

Подобна оценка беше направена и в анализ от 2025 година на Центъра за изследване на тероризма към Военната академия „Уест Пойнт", който разглежда последните криминални случаи в Германия и Дания. „Тези случаи показват, че „Хамас" е започнал планиране на резервни сценарии за възможни атаки в Европа няколко години преди нападението на 7 октомври, включително чрез складиране на малки оръжия в тайни оръжейни складове в няколко европейски държави", се посочва в доклада.

Авторите заключават, че случаите показват подготовка, която надхвърля набирането на средства или политическата дейност и отразява преход към външен оперативен капацитет.

Иранският натиск

Одед Айлам заяви пред ТПС, че стремежът на „Хамас" да разшири дейността си в чужбина трябва да се разглежда като част от по-широка стратегическа траектория, свързана с регионалната среда, в която организацията действа.

Според него инициативата на „Хамас" да действа извън Газа, Израел, Ливан и Сирия е била личен проект на високопоставения лидер на организацията Салах Арури, който беше убит от Израел в Бейрут през 2024 година. Арури, който беше заместник-ръководител на политическото бюро на „Хамас", беше основната връзка на организацията с Иран и „Хизбула" и ключов архитект на много терористични операции. Той е бил и ключовата фигура, която е сближила „Хамас" още повече с Техеран.

Айлам посочи среща, която според него се е състояла през февруари 2019 година между Арури и други високопоставени представители на „Хамас", заедно с представители на „Хизбула" и на иранските сили „Кудс" в Ливан.

„Иран подтикна „Хамас" да възприеме доктрината за изграждане на световна мрежа за атаки, като заяви, че това ще върне „Хамас" отново в центъра на световния дневен ред", обясни Айлам. „Те предложиха съвместен проект, при който Иран ще помогне с финансиране, фалшиви самоличности, обучение и боеприпаси."

Айлам каза, че аргументът, представен пред „Хамас", е включвал и идеята, че организацията ще бъде в по-добра позиция да действа сред палестинските сунитски общности на Запад. Според него това е било представено като начин за разширяване на обхвата и изграждане на способности извън традиционната сцена на операции на „Хамас".

„Това беше стратегическа промяна, при която „Хамас" беше насочван и вдъхновяван от иранските сили „Кудс" и от „Хизбула", но планираше да извършва операциите самостоятелно, не само срещу еврейски цели", каза Айлам. Той добави, че организацията е искала да изгражда оперативен капацитет постепенно, а не чрез спорадични атаки, включително чрез използване на местни криминални мрежи.

Като част от този подход, по думите му, оперативни агенти на „Хамас" са укривали оръжия в подземни складове, отбелязани с Джипиес координати, близо до магистрали в няколко държави, включително България, Полша, Германия, Австрия, Дания и Англия.

През юни 2023 година, когато „Хамас" се е подготвял за атаката срещу Израел на 7 октомври по-късно същата година, оперативни агенти са били изпратени да проверят готовността на тези складове.

„Ако към онзи момент знаехме това, може би щяхме да заключим, че в Израел ще се случи нещо голямо", каза той. „Но никой не знаеше това в реално време", добави той.

По думите му израелските служби за сигурност по-късно са открили следи, които са помогнали да бъде осуетена възможна атака, планирана за 8 октомври 2023 година в Европа.

И Айлам, и Милщайн заявиха, че случаите, разкрити досега в Европа, трябва да се разглеждат като предупредителни сигнали.

„„Хамас" сега е отслабен в Газа, Ливан, Сирия и Йордания, така че атаките в чужбина са начин организацията да остане значима", каза Айлам. „Нямам съмнение, че когато почувстват необходимост, ще се опитат да извършат атаки в чужбина. Инфраструктурата все още съществува, само част от нея е разкрита досега и те могат да изградят още", добави той.

„Западът трябва да остане изключително бдителен", завърши Айлам.