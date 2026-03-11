Гей брак между двама десни консервативни кметове в Италия предизвиква обществен дебат

Двама кметове от североизточна Италия обявиха, че на 27 юни ще сключат граждански съюз. Събитието предизвиква широк обществен и политически интерес, защото касае Алесандро Басо, кмет на град Порденоне и представител на дясната партия „Италиански братя", и за Лорис Бацо, кмет на малката община Карлино и член на Лигата на Матео Салвини. Двамата са във връзка от пет години и ще узаконят отношенията си в това, което на практика ще бъде първият граждански съюз между двама действащи кметове в страната.

Най-трудната част от организацията на събитието се оказва намирането на подходяща дата. „Между институционалните ангажименти и работата беше много трудно да синхронизираме графиците си", обяснява пред в."Кориере дела сера" Басо. В крайна сметка двойката избира 27 юни за церемонията, която ще се проведе на открито в двора на бившия манастир „Свети Франциск" в Порденоне. Поканените гости все още се уточняват, но само роднините на Бацо наброяват около 75 души. Двамата планират да бъдат облечени в сини костюми.

Свидетели на церемонията ще бъдат общинският съветник Ернесто Тубаро и предприемачът Винченцо Занута. Съюзът ще бъде официално обявен от Алваро Кардин, който се смята за историческа фигура за града и бивш кмет на Порденоне от 1983 до 1993 година.

Според Басо решението им не е политически жест. „Не го правим, за да се превърнем в символ на някакво знаме, а просто за да узаконим нещо, което вече съществува в живота ни", казва той. По думите му представата, че десницата в Италия е единодушно консервативна по теми като тази, е остарял стереотип. Той подчертава, че никога не е имал проблеми с ръководството на партията си.

Бацо разглежда случая и в по-широк политически контекст. Според него десницата постепенно променя позициите си по социални въпроси и става по-плуралистична. „Левицата често говори с лозунги, докато ние показваме на практика, че има различни гледни точки", заявява той. Въпреки това реакциите не закъсняват. От регионалната структура на Демократическата партия поздравяват двойката, но припомнят, че гражданските съюзи в Италия са въведени от правителство на лявоцентристката коалиция. Срещу закона се беше противопоставил тогавашният десен блок. Критики идват и от лидера на Народа на семейството Марио Адинолфи, който призова десните партии ясно да заявят позицията си по въпроса. Самите бъдещи съпрузи обаче подчертават, че възгледите им по темата за семейството остават традиционни. „Ние сме практикуващи католици и вярваме в традиционното семейство", казва Басо. Той добавя, че това не изключва правото му да се възползва от законовите възможности за граждански съюз. Двамата също така заявяват, че не подкрепят еднополовите осиновявания и сурогатното майчинство, защото според тях всяко дете има нужда от майчина фигура.

Бацо има зад гърба си един брак, от който има две деца. Той разказва, че те са приели връзката му с Басо спокойно и имат много добри отношения с него, благодарение и на факта, че преди е работил като училищен директор. Бацо отбелязва, че личният му живот не е навредил на политическата му кариера: след като публично обявява своята хомосексуалност, той е преизбран за кмет с около 70 процента от гласовете. Двойката живее между Порденоне и Карлино, като се опитва да съчетава кметските си задължения. У дома ги чакат и четири домашни любимци -два френски булдога на име Уго и Фрида и двете котки Мичета и Джинджър.