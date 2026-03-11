ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Ню Йорк Таймс": САЩ носят отговорност за удара по училището в Иран

Снимка Ройтерс

САЩ носят отговорност за нанесения удар по девическо училище в иранския град Минаб, съобщи в. "Ню Йорк Таймс", позовавайки се на предварителни резултати от текущо военно разследване, предаде БТА.

Ударът по основното училище "Шаджара Тайебе" на 28 февруари е бил резултат от грешка в определянето на целите за поразяване от американската армия, която е нанасяла удари по съседен комплекс на иранска военна база, в чиито предели е попадала училищната сграда преди, сочи предварителното разследване.

Офицери от Централното командване на въоръжените сили на САЩ са определили координатите на обектите, по които е трябвало да бъдат нанесени ударите, въз основа на неактуализирани данни, предоставени от американската Агенция за военно разузнаване.

Резултатите от разследването противоречат на изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп, според които Иран е виновен за атаката.

Представители на американските власти подчертаха, че резултатите са предварителни и все още има много важни и неизяснени подробности, една от които повдига въпроса защо необновената информация не е била повторно проверена.

Снимка Ройтерс

