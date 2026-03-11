ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България с напредък по процеса за безвизов режим със САЩ

Експертни екипи на България и Съединените американски щати (САЩ) проведоха разговори относно напредъка на България по присъединяването към Програмата за безвизово пътуване на САЩ, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) на сайта си. 

В срещата са участвали представители на българските институции в състава на междуведомствената работна група, ръководена от националния координатор на България по програмата Димана Драмова, както и експерти от Държавния департамент и Департамента за вътрешна сигурност на САЩ.

По време на разговорите е отчетено отличното двустранно сътрудничество и същественият напредък на България. Сред ключовите резултати са финализирането на необходимата двустранна правна рамка, засилването на процедурите за предотвратяване на злоупотреби, както и разширяването на координацията в областта на граничната сигурност и обмена на информация.

България продължава да работи за изпълнение на всички изисквания за включване в програмата, включително постигане на процент на отказите за издаване на туристически и бизнес визи за САЩ под 3%.

Най-ниският процент на откази за туристически и бизнес визи за САЩ в последните две десетилетия – 5,11%, бе отчетен от МВнР през януари. 

