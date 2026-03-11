САЩ ползват авиобаза в Румъния близо до Варна за мисии в Иран (Обзор)

Режимът на аятоласите смени тактиката - удар за удар

Румъния даде на САЩ зелена светлина да разположат временно военна техника в черноморската 57-а авиобаза “Капитан авиатор Константин Кантакузино” на летище “Михаил Когълничану” във връзка с военните операции в Иран.

Това обяви в сряда румънският президент Никушор Дан. Той обясни, че решението е било взето от Съвета за сигурност, като се очаква военната техника да включва самолети цистерни, както и оборудване за наблюдение и сателитна комуникация. Дан подчерта, че американската техника е отбранителна и увери народа си, че няма причина за безпокойство: “Страната ни е в безопасност”.

Румънският президент обясни още, че разполагането на техника от Вашингтон е част от сътрудничеството между двете страни и подчерта, че такова “осъществяват и други страни от НАТО”.

Военновъздушната база е част от международното летище “Михаил Когълничану” и се намира

близо до Констанца - на около 150 км от Варна

През 2024 г. започна мащабен проект на стойност 2,5 млрд. евро по разширяването и модернизирането ѝ, вдъхновен от авиобазата “Рамщайн” в Германия, като е предвидено до 2040 г. тя да стане най-голямата натовска база в Европа.

Часове преди Дан да обяви решението на Румъния, “Блумбърг” разкри, позовавайки се на информация на запознати с дискусиите, че американската техника ще може да остане в пределите на северната ни съседка за 90 дни. Ако САЩ удължат мисията, ще трябва румънските власти да я одобрят отново. Наред с оборудването в авиобазата се очаква да пристигнат и около 400-500 военни, които ще отговарят за обслужването му.

През 2025 г. САЩ изтеглиха около 1000 войници от румънската авиобаза, тъй като се фокусираха върху собствените си граници и индо-тихоокеанския регион, но други 1000 военни останаха в страната. Постоянното присъствие на натовци в Румъния е около 3500.

Докато САЩ засилват още военното си присъствие в региона, Иран обяви, че сменя тактиката си. В телеграм говорител на армията посочи: “Политиката на контраатаки приключи, отсега нататък нашият подход ще бъде удар за удар”. От Корпуса на гвардейците на ислямската революция освен това

обмислят удари по банки в Близкия изток, свързани със САЩ и Израел, както и по офиси на “Гугъл”

С ескалацията на военните действия и от двете страни в социалните мрежи се появиха публикации, че второ девическо училище в Иран е било поразено при въздушна атака, този път в град Хомейн в централната част на страната. При първото поразено училище за момичета на 28 февруари в Минаб загинаха най-малко 175 души, повечето деца. Докато случаят още се разследва, видеа от атаката показват, че в същото време САЩ са ударили военна база в непосредствена близост и е много възможно американска ракета да е поразила началното училище.

Противници на Иран отбелязват, че доста от базите им са близо до училища и болници нарочно. В сряда се появиха кадри на военен автомобил в двора на детска градина, като според критици на режима така умишлено се застрашава цивилното население.

Техеран плаши с цена $ 200 за барел петрол, минира Ормузкия проток

Катастрофални последствия очакват световните енергийни пазари, ако войната на САЩ и Израел срещу Иран продължи да задушава износа през Ормузкия проток. Това предупреди държавната петролна компания на Саудитска Арабия в сряда.

Поразеният в Ормузкия проток тайландски кораб Mayuree Naree СНИМКА: РОЙТЕРС

Часове по-рано Техеран се зарече да не пропусне нито капка петрол през контролирания морски път. От революционната гвардия обявиха, че всеки един танкер, който се осмели да мине през Ормуз, ще бъде легитимна цел за унищожение. Военните минират протока, за да прекъснат допълнително морския трафик.

“Пригответе се за цена на петрола от 200 долара за барел, защото стойността на горивото зависи от регионалната сигурност, която вие дестабилизирахте”, заплаши говорителят на иранската армия Ебрахим Золфакари.

Действията на Ислямската република предизвикаха яростна реакция на САЩ, които в нощта между вторник и сряда започнаха тежки бомбардировки върху иранската флотилия, поставяща мини в протока.

“По указание на президента Тръмп армията елиминира неактивните кораби за поставяне на мини в Ормузкия проток, унищожавайки ги с безмилостна прецизност. Няма да позволим на терористите да държат Ормуз като техен заложник”, заяви военният министър на САЩ Пийт Хегсет.

Иран отвърна на тези удари с нападения срещу няколко кораба в сряда сутринта. Най-тежко поразен беше тайландският съд за превоз на насипни товари Mayuree Naree. Той е бил обстрелван, след като не е спазил предупрежденията и е продължил да се опитва да премине през пролива, призна Техеран. 20 членове на екипажа му са били спасени от властите в Оман, други трима са в неизвестност.

Приблизително 20% от световните запаси от нефт и газ преминават през Ормуз. Саудитска Арабия е основният доставчик на суров петрол, транспортиран през протока. Според данни за първото тримесечие на 2025 г. Рияд е изнасял 5,29 млн. барела петрол дневно. Черното злато е най-големият отрасъл от икономиката. В опит да го спаси Рияд насочи в сряда флотилия от 25 супертанкера към Червено море, за да натовари 50 млн. барела за износ.

