ООН призова за спешни доставки на хуманитарна помощ през Ормузкия проток

Ръководителят на хуманитарните операции на ООН Том Флетчър днес предупреди, че конфликтът в Близкия изток и по-специално в Ормузкия проток нарушава маршрутите за хуманитарна помощ и призова всички страни да гарантират „изключения“ за протока, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Войната в Близкия изток предизвика блокада в Ормузкия проток – изключително важен търговски маршрут, а прекъсванията в доставките на гориво повишават цените за транспорт.

Флетчър предупреди, че ескалацията на конфликта и въздействието му върху протока имат „пряко влияние“ върху доставките на хуманитарна помощ от ООН и „отчасти в най-засегнатите области на субсахарска Африка“.

„Смятам, че по-нататъшна ескалация ще наруши други маршрути за доставка“, заяви той пред журналисти в Женева и подчерта, че войната „води до повишаване на цените и тласка още хора към бедност“.

„Ето защо призоваваме всички страни да се стремят към отваряне на тези маршрути, включително на Ормузкия проток за нашия хуманитарен трафик“, добави той. „Призоваваме всички страни да гарантират хуманитарни изключения за нашата помощ, така че да можем да достигнем до всеки, навсякъде, въз основа на най-спешните нужди, не по политически причини“, каза още Флетчър.