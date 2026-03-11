Зеленски: Украйна получи обещаните от Германия ракети за "Пейтриът"

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че ракетите прехващачи ПАК-3 (PAC-3) за системите "Пейтриът", които Германия е обещала да изпрати на Киев в рамките на формата "Рамщайн", вече са пристигнали, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Зеленски оповести тази новина преди срещата си с председателката на германския парламент (Бундестага) Юлия Кльокнер, която е на визита в Киев.

"На последната среща на формата "Рамщайн" с партньорите бе постигнато споразумение да получим... ракети за системите "Пейтриът" и по-конкретно ПАК-3", каза Зеленски пред журналисти. Той поясни, че става въпрос за около 35 ракети.

"Честно казано не само от една страна, а от няколко... Това е един от пакетите за противовъздушна отбрана, за които периодично се договаряме с нашите партньори. Бихме искали повече, но засега това е всичко, с което разполагаме. Делът на Германия от тези ракети пристигна вчера и сме благодарни", добави украинският лидер.

По-рано днес Кльокнер обяви пред депутатите във Върховната рада (украинския парламент), че Берлин отпуска нова помощ на Украйна в размер на 200 млн. евро. Тези средства са предвидени за разузнавателни дронове, за укрепване на защитата на цивилното население и за отбранителна инфраструктура, добави председателката на Бундестага.

Зеленски благодари на Кльокнер за подкрепата, която Германия оказва на Украйна от началото на войната. "Вие подкрепихте Украйна в хода на цялата агресия, през всички тези години. Ние сме благодарни за рекордната финансова помощ за нашата армия за 2026 г. Това решение е много важно за нас", обърна се Зеленски към Кльокнер.

Освен това той изрази благодарност и за подкрепата, която Германия е осигурила за енергийния сектор на Украйна и подчерта, че Берлин продължава да се застъпва за Киев по пътя му към членство в ЕС.