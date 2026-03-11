Кипър пуска приложение за локализиране на бомбоубежища

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Жителите и туристите в Кипър могат да използват мобилно приложение, за да локализират най-близкото убежище в случай на атака с дрон, съобщава агенция ДПА.

Кипърското правителство представи днес приложението SafeCY, след като преди дни дрон падна в близост до пристанищния град Лимасол. Приложението вече може да се свали на мобилни телефони.

Продължава да функционира и досегашната предупредителна система чрез текстови съобщения, уточнява ДПА.

Новото мобилно приложение анализира местоположението на собственика на телефона и показва най-близкото убежище, съобщи по-рано от министерството на вътрешните работи.

През миналата седмица ирански дрон удари британската база Акротири, разположена близо до Лимасол, нанасяйки минимални щети. По-късно бяха прехванати два други дрона. Няколко европейски държави и Великобритания изпратиха изтребители и фрегати с цел подсигуряване защитата на острова.

Същевременно министърът на вътрешните работи Константинос Йоану съобщи, че близо 200 убежища са негодни за употреба.

Близо 200 обекта в Кипър, посочени от местната Гражданска защита като евакуационни убежища, не са пригодни за употреба или вече не съществуват, заяви днес министърът, цитиран от кипърския вестник "Сайпръс мейл".

Списъкът с убежища съдържа общо 2480 обекта. След проверка са премахнати 194, при които е установено, че не са годни за използване или са в сгради, които вече не съществуват, съобщи БТА.

По думите на Йоану други двеста места не са достъпни за граждани и могат да се използват само от собствениците на сградите, в които се намират.

Процедурата по премахване на тези обекти от новото мобилно приложение SafeCY вече е започнала и ще приключи до дни.

Министърът на вътрешните работи уточни, че към списъка ще бъдат включени и нови места, за които е преценено, че могат да бъдат използвани за убежище.