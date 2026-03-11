Лавров обсъди с оманския си колега възможните пътища за спиране на кризата с Иран

Министрите на външните работи на Русия и Оман, Сергей Лавров и Саид Бадър бин Хамад бин Хамуд Албусайди, обсъдиха предотвратяването на по-нататъшна ескалация на ситуацията около Иран, отбелязвайки неприемливостта на участието на трети страни в конфликта, съобщи ТАСС, позовавайки се на съобщение на руското министерство на външните работи.

„В хода на разговорите бе проведена подробна обмяна на мнения за ситуацията около Иран с акцент върху търсенето на пътища на възможно най-скорошно прекратяване на въоръжения конфликт“, посочват от руското външно министерство, цитирани от БТА.

„Потвърдена беше позицията в полза на предотвратяване на по-нататъшна ескалация и незабавно връщане към политическо и дипломатическо уреждане. Подчертано беше недопускането на участието на трети страни, преди всичко на страните от Персийския залив, в конфликта, тъй като това носи риск от разширяване на обхвата на активните военни действия“, се казва в изявлението.

„Сергей Лавров отбеляза готовността на Русия да действа при търсенето на компромисни мирни решения на основата на спазването на принципа на суверенитета и равенството на всички държави, и други основни норми на международното право“, посочва министерството на външните работи на Русия.