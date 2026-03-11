ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мелони предложи среща на Г-7 с лидерите на страните от Съвета за сътрудничество в залива

Джорджа Мелони в нощта след изборите СНИМКА: Фейсбук

Италианският премиер Джорджа Мелони предложи лидерите на страните от Г-7 да се срещнат с лидерите на страните от Съвета за сътрудничество в залива, предаде АНСА, цитирана от БТА. 

Това предложение тя е отправила по време на видеоконферентната среща днес на Голямата седморка.

След срещата на Г-7 Мелони подчерта ангажимента си за насърчаване на завръщането към дипломацията, която води до намиране на решения за постигане на стабилност в региона и изтъкна солидарността на Г-7 със страните от Залива, засегнати от иранските атаки

Премиерката подчерта, че решението за освобождаване на 400 милиона барела петрол от стратегическите резерви, взето от страните членуващи от Международната агенция за енергетика, е важно за стабилизиране на пазарите.     

Джорджа Мелони в нощта след изборите СНИМКА: Фейсбук

