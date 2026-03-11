ФБР предупредило, че Иран планира атака с дронове срещу САЩ

ФБР е предупредило правоохранителните органи в Калифорния, че Иран е имал намерения още в началото на февруари, да атакува с дронове западното крайбрежие на САЩ от кораб в морето, съобщава ABC News. Тази информация подчертава разширяващата се заплаха от въздушни атаки срещу американската територия от държавни и недържавни субекти.

В предупреждението, разпратено до полицейските управления в целия щат в края на февруари, се посочва, че ФБР наскоро е получило информация, според която Иран вероятно е имал намерение да извърши изненадваща атака с безпилотни летателни апарати от неидентифициран кораб край бреговете на САЩ, по-конкретно срещу неуточнени цели в Калифорния, в случай че САЩ нанесат удари срещу него.

ФБР подчерта, че разузнавателната информация е ограничена по обхват и че няма допълнителна информация за времето, метода, целта или извършителите на тази предполагаема атака.

Предупреждението е получено само няколко дни преди САЩ и Израел да започнат съвместни въздушни удари срещу Иран на 28 февруари, операция, при която бе убит върховният лидер Али Хаменей и се превърна сама по себе си в по-широк конфликт. Иран отговори със стотици балистични ракети и близо 2000 дрона, насочени срещу израелски и американски позиции в Близкия изток. Атакува тактически оперативен център в Кувейт, при което загинаха шестима американски военнослужещи.

Говорителка на местния офис на ФБР в Лос Анджелис отказа да коментира информацията. Белият дом не отговорил на искането за коментар.

Предупреждението, насочено към Калифорния, не е единствената заплаха от дронове, която обезпокоява американските разузнавателни служби. Отделен, непотвърден доклад от бюлетин от септември 2025 г. посочва, че неидентифицирани лидери на мексикански картели са разрешили атаки с използване на UAS (дронове), пренасящи експлозиви, срещу американските правоохранителни органи и военен персонал по границата между САЩ и Мексико.

От информацията става ясно, че такава атака на американска територия би била безпрецедентна, но се определя като вероятна, като се отбелязва, че картелите обикновено избягват действия, които биха довели до нежелано внимание или реакции от страна на американските власти.

През последните години мексиканските наркокартели добавиха към арсенала си въоръжени дронове, превръщайки евтини търговски модели в инструменти за убийства и атаки в стил бойно поле в Мексико. От поне 2020 г. картелите използват въоръжени дронове срещу своите врагове, силите за сигурност и общностите. През октомври 2025 г. картелът „Ново поколение Халиско" изпрати дрон, натоварен с примитивно взривно устройство, в строго охраняван комплекс, в който се намира офисът на държавния прокурор в Тихуана, само на километър от границата с Калифорния. Въпреки тези ескалации, експертите твърдят, че никога не е имало потвърдена атака с дронове от мексикански картел на американска територия или срещу американските правоохранителни органи.

Пентагонът заяви, че всеки месец има над 1000 нахлувания на дронове по границата. Появиха се и съобщения, че картелите са изпратили агенти в Украйна с конкретната цел да придобият напреднали познания в областта на войната с дронове, по-специално в използването на дронове, известни със своята скорост и маневреност.

Джон Коен, бивш шеф на разузнаването в Министерството на вътрешната сигурност заяви, че двойната заплаха от Тихия океан и Мексико е изключително тревожна.

„Знаем, че Иран има широко присъствие в Мексико и Южна Америка, че има връзки, че разполага с дронове и че сега има мотив да проведе атаки", каза Коен. Той определи решението на ФБР да издаде предупреждение като разумна стъпка, като заяви, че информацията е от критично значение за правосъдните органи, за да могат държавните и местните власти да могат по-добре да се подготвят и да реагират на този тип заплахи, пише Türkiye Today.

Въпреки че ФБР не уточнява как и кога корабите, превозващи атакуващи дронове, биха могли да се приближат достатъчно до континенталната част на САЩ, разузнавателните служби отдавна са загрижени за предварителното разполагане на оборудване, както на сушата, така и на борда на кораби, в случай че САЩ или Израел нанесат удар по Иран.

Предупреждението на ФБР, в съчетание с бюлетина на картела от септември, рисува картина на апарат за национална сигурност, който се бори с нова ера, в която относително евтини безпилотни летателни системи, които преди бяха ограничени до далечни бойни полета, се превръщат в реална заплаха за континенталната част на САЩ от различни посоки едновременно.