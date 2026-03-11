Схема за нелегална търговия с горива ощетила гръцката икономика с 2,7 млн. евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гръцките власти са разбили голям канал за нелегална търговия с горива, ощетил държавата с 2,7 милиона евро, съобщава гръцката телевизия "Антена".

Разследването на случая, продължило над една година, е разкрило добре организирана схема, в която са участвали много хора. По случая са задържани 14 души.

Според служители на разследващия орган - Независимата служба за държавни приходи (ААДЕ), престъпната група е разпространила на вътрешния пазар горива на стойност 9 милиона евро, като е избегнала внасянето на дължимите данъци и акцизи на стойност 2,7 милиона евро.

От ААДЕ са осъществили проверки на три фиктивни компании, развивали дейност в района на град Аспрогирос. Установено е, че те не са разполагали с фактури за покупка на гориво и са издавали фалшиви фактури за продажба на други две фиктивни компании, част от престъпната схема. После горивото е препродавано отново с фалшиви фактури, съобщава БТА.

Крайни получатели били компании в различни части на Гърция, които са били в неведение, че купуват гориво, което е обект на нелегална търговия.

Разследването по случая продължава.