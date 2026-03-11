Тръмп не се опасява от организирани от Иран атаки на територията на САЩ

Американският президент Доналд Тръмп днес заяви, че не се опасява от организирани от Иран атаки на територията на САЩ, след като Федералното бюро за разследване (ФБР) предупреди, че ирански дронове е възможно да ударят западното крайбрежие на САЩ, съобщи телевизия Ей Би Си, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

САЩ и Израел започнаха да нанасят удари срещу Иран преди близо две седмици, хвърляйки региона на Персийския залив във война. Техеран извърши ответни атаки на американско-израелските удари, при които бяха убити високопоставени ирански официални представители, включително върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

На зададен му днес от журналисти въпрос дали се опасява, че Иран може да засили ответните действия, включително на американска територия, Тръмп заяви: „Не, не се (опасявам)“.

По-късно телевизия Ей Би Си съобщи, че ФБР е предупредило полицейските участъци в Калифорния, че Иран може да отмъсти за американските атаки, като изпрати дронове срещу западното крайбрежие.

„Наскоро получихме информация, че от началото на февруари 2026 г. Иран, както се твърди, е имал намерение да извърши изненадваща атака с дронове от неидентифициран кораб покрай крайбрежието на САЩ, по-специално срещу неопределени цели в Калифорния, в случай че САЩ извършат удари срещу Иран“, предупреди ФБР в края на февруари, според Ей Би Си. „Нямаме допълнителна информация за времето, средствата, целите или извършителите на тази предполагаема атака“, добавя американското Федерално бюро за разследване.