Поне 8 души са убити при израелски удар срещу Южен Ливан

СНИМКА: Ройтерс

Най-малко 8 души бяха убити днес при нова израелска атака срещу Южен Ливан, съобщи ливанското Министерство на здравеопазването, цитирано от Франс прес, цитирана от БТА.

„По предварителни данни при израелската атака срещу селището Тибнин в района на Бинт Джбейл има 8 убити“, каза в изявление министерството.

Ливанската Национална новинарска агенция (ННА) предаде, че ударът е бил насочен срещу сграда, обитавана от разселени хора, а сред жертвите са пет души от едно семейство.

Високопоставен израелски военен заяви днес, че ливанската групировка „Хизбула“ и Иран са извършили съвместна ракетна атака срещу Северен Израел, съобщи Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това е първата координирана атака от началото на войната.

СНИМКА: Ройтерс

