Турция обмисля да се влиза в университет на 15-годишна възраст

С оглед улеснения достъп до информация в съвременния свят турското правителство е започнало да разглежда възможности за съкращаване на 12-годишния образователен модел, който в момента е задължителен за всички граждани на страната, и намаляване на възрастта за влизане в университет до 15 години, заяви днес турският министър на образованието Юсуф Текин, цитиран от сайта „Тюркийе тудей“.

„В период, когато достъпът до информация е изключително улеснен, на нашите деца може да се наложи да поемат към висшето си образование на по-ранна възраст“, коментира днес Текин пред журналисти, като подчерта, че в момента турското правителство разглежда възможности за промени в тази насока.

„В момента обсъждаме дали е възможно да съкратим 12-годишния задължителен образователен модел, като направим предучилищното образование задължително“, поясни Текин, като посочи, че властите разглеждат и варианти за създаване на механизъм, позволяващ на турските младежи да влязат в университет още на 15-годишна възраст, съобщава БТА.

В изказването си Текин подчерта, че за момента тези промени все още са на ниво обсъждане и оценяване на възможностите, както и че това дали те ще бъдат въведени или не зависи изцяло от турския парламент.