Г-7 обмислят военноморски ескорт за танкери и кораби през Ормузкия проток

Държавите от Г-7 обмислят да възстановят преминаването на търговски кораби и петролни танкери през Ормузкия проток чрез създаването на военноморски ескорт от бойни кораби, предаде ДПА.

Ще бъде необходима координацията между военноморските сили на няколко държави, а подготвителната работа ще отнеме няколко седмици, каза днес френският президент Еманюел Макрон, който председателстваше извънредна среща на държавните глави и правителствените ръководители на страните от Г-7, проведена по видеоконферентна връзка.

"Условията за тази инициатива все още не са налице, протокът е театър на военни действия, но работата в тази насока трябва да продължи. Това е предложението ни в сътрудничество с корабни, транспортни и застрахователни компании", заяви Макрон, цитиран от БТА.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща подчертаха след срещата, че непосредствен приоритет е преминаването на кораби с енергийни суровини през Ормузкия проток, който е от критично важно значение за световната икономика.

Няколко кораба, плаващи в близост до Ормузкия проток или преминаващи през него, днес бяха подложени на обстрел. Военното ръководство на Иран показа решимостта си да наруши корабоплаването през протока след началото на израелско-американската операция на 28 февруари.

Франция вече разположи три големи бойни кораба в региона, а Италия, Великобритания и Нидерландия също изпратиха части на военноморските си сили в Средиземно море.

Военноморските части в състава на мисията на Европейския съюз "Аспидес" защитаваха търговските кораби в Червено море от 2024 г. от атаки на бунтовниците хуси, подкрепяни от Иран.