"Хизбула" обяви нова военна кампания заради ударите на Израел по Бейрут

2400
"Хизбула" СНИМКА: Уикипедия

Ливанската военизирана групировка "Хизбула" обяви началото на нова военна кампания, наречена "Изядена слама", в отговор на израелските атаки, предаде ДПА, цитирана от БТА. 

Малко след обявяването в сряда вечерта "Хизбула" изстреля голям брой ракети по цели в Израел.

Израелските медии съобщиха, че над 100 ракети са били изстреляни към северната част на страната, което е една от най-големите ракетни атаки в рамките на последната ескалация на напрежението.

Наименованието на операцията на Хизбула идва от позоваване на сурата Ал-Фил ("Слонът") от Корана. Тя разказва за унищожението на нахлуваща армия, която се опитала да разруши свещеното място Кааба в Мека. Според разказа, божествена намеса победила армията, оставяйки я "като изядена слама".

Фразата е използвана и преди в реториката на палестинските съпротивителни движения и често се използва символично, за да опише смазващото поражение на вражеска сила.

Малко след ракетния обстрел се чуха израелски самолети, прелитащи над ливанската столица Бейрут, които извършиха едновременно най-малко шест въздушни удара, отбелязва ДПА.

Експлозиите предизвикаха шокови вълни в целия град, като жителите съобщиха, че взривните вълни са разтърсили прозорците и сградите в няколко квартала.

