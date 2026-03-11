Чехия не достигна целта на НАТО за 2% разходи за отбрана

Законодателите в Чехия одобриха днес бюджета за 2026 г., който не достига с малко целта на НАТО за разходи за отбрана, въпреки натиска от страна на САЩ и от чешкия президент, предаде Асошиейтед прес.

Депутатите, много от които са лоялни към новото правителство на популисткия премиер Андрей Бабиш, гласуваха със 104 на 87 гласа в 200-местната долна камара на парламента за отпускането на около 155 млрд. чешки крони (7,4 млрд. долара) за Министерството на отбраната на Чехия или малко над 1,7% от брутния вътрешен продукт на страната.

Целта на НАТО е 2% от БВП, отбелязва АП, цитирана от БТА.

Разходите на Чехия ще надхвърлят 2% само ако бъдат включени разходите за свързани с отбраната проекти на други министерства. Засега не е ясно дали това е приемливо за НАТО.

Бабиш се обоснова, че правителството му има други приоритети, като „здравето на гражданите ни“, и каза, че това е „максимално възможния“ бюджет заради лошото състояние на обществените финанси, наследено от предишното правителство.