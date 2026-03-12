ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гърция въвежда таван на печалбата от горива и хранителни стоки

Магазин. Снимката е илюстративна Снимка: Pixabay

Гърция обяви таван на печалбите от горива и хранителни продукти за срок от три месеца. Мярката се налага, за да бъдат предотвратени спекулациите с покачващите се цени на енергийните източници в резултат от военните действия в Близкия изток.

Атина налага ограничение за печалба от 12 цента на литър върху цената на едро на бензина и дизела. Супермаркетите пък ще бъдат глобявани до 5 милиона евро ако маржовете им на печалба надхвърлят средните за 2025 година. Мерките влязоха в сила незабавно и продължат до края на юни, съобщи правителството.

„Очевидно е, че не можем да се справим с вдигането на цените на първичните стоки, но със сигурност изпращаме послание, че тези икономически сътресения не трябва да водят до спекулации, които ще изострят вече съществуващ проблем", каза гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, съобщи Нова тв.

