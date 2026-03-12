Съветът за сигурност на ООН отхвърли проекта за резолюция на Русия за Близкия Изток

Съветът за сигурност на ООН не прие руския проект за резолюция относно конфликта в Близкия Изток с призив за прекратяване на боевете и връщане към преговорите, съобщи кореспондентът на ТАСС.

За документа гласуваха Русия, Китай, Пакистан и Сомалия, девет страни се въздържаха, САЩ и Латвия се противопоставиха. За приемането на резолюцията в СС на ООН са необходими минимум девет гласа "за" и липса на вето от страна на постоянните членове (САЩ, Русия, Китай, Великобритания и Франция), пише БТА.

Руското предложение се състои от четири точки. Проектът за резолюцията "призовава всички страни незабавно да прекратят военните си действия и да се въздържат от по-нататъшна ескалация на Близкия изток и извън него", предаде ТАСС. Освен това, документът "осъжда в най-решителна форма всички атаки срещу мирни жители и гражданска инфраструктура" и призовава за тяхната защита в съответствие с международното право. В проекта за резолюция се подчертава също "важността на осигуряването на сигурността на всички държави в Близкия изток и извън него".

Документът "настоятелно призовава всички заинтересовани страни незабавно да се върнат към преговорите и да използват в пълна степен политическите и дипломатическите средства".