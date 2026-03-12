ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Макрон ще приеме Зеленски в Париж утре

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22453742 www.24chasa.bg

Съветът за сигурност на ООН отхвърли проекта за резолюция на Русия за Близкия Изток

1976
Съветът за сигурност на ООН отхвърли проекта за резолюция на Русия за Близкия Изток. Снимка: pixabay

Съветът за сигурност на ООН не прие руския проект за резолюция относно конфликта в Близкия Изток с призив за прекратяване на боевете и връщане към преговорите, съобщи кореспондентът на ТАСС.

За документа гласуваха Русия, Китай, Пакистан и Сомалия, девет страни се въздържаха, САЩ и Латвия се противопоставиха. За приемането на резолюцията в СС на ООН са необходими минимум девет гласа "за" и липса на вето от страна на постоянните членове (САЩ, Русия, Китай, Великобритания и Франция), пише БТА.

Руското предложение се състои от четири точки. Проектът за резолюцията "призовава всички страни незабавно да прекратят военните си действия и да се въздържат от по-нататъшна ескалация на Близкия изток и извън него", предаде ТАСС. Освен това, документът "осъжда в най-решителна форма всички атаки срещу мирни жители и гражданска инфраструктура" и призовава за тяхната защита в съответствие с международното право. В проекта за резолюция се подчертава също "важността на осигуряването на сигурността на всички държави в Близкия изток и извън него".

Документът "настоятелно призовава всички заинтересовани страни незабавно да се върнат към преговорите и да използват в пълна степен политическите и дипломатическите средства".

Съветът за сигурност на ООН отхвърли проекта за резолюция на Русия за Близкия Изток. Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как да имаме неограничен интернет с 3 пъти по-висока скорост до всяка стая и на отдалечени места (Видео)