Банкови гиганти изтеглят служителите си от Дубай заради ирански заплахи

Големи международни банки предприемат предпазни мерки в Близкия изток на фона на нарастващи опасения от възможни ирански атаки срещу финансови институции в региона на Персийския залив.

Goldman Sachs и Citigroup са инструктирали служителите си да избягват офисите в Дубай и временно да преминат към дистанционна работа. Освен това двете банки са предложили на част от персонала си в Обединените арабски емирства възможност за временна релокация в други държави.

Консултантската компания McKinsey & Co. също е предприела мерки за сигурност, като е организирала чартърни полети за изтегляне на служители към Турция.

Междувременно HSBC е ограничила присъствените си операции в Катар, като част от по-широките усилия на международни финансови институции да намалят риска за служителите си в региона.

Ситуацията около банковия сектор ескалира след като иранско военно командване официално обяви, че банките и финансовите институции в региона вече са легитимни цели.