Пратеникът на Путин се срещна с доверени лица на Тръмп във Флорида

Руският специален пратеник Кирил Дмитриев се е срещнал с представители на американския президент Доналд Тръмп във Флорида, съобщи ТАСС, позовавайки се на източници, близки до преговорите, предаде ДПА.

Дмитриев е специален представител на руския президент Владимир Путин за икономическо сътрудничество с чужди държави и играе важна роля в преговорите за прекратяване на войната в Украйна, пише БТА.

Според медийни съобщения, през последните месеци Дмитриев е изградил добри отношения със специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф.

САЩ се възприемат като посредник в преговорите между Русия и Украйна.

Наскоро бяха проведени няколко срещи в Близкия изток, който в момента е разтърсен от войната в Иран, и една в Швейцария, припомня ДПА.