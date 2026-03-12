Пет кораба са атакувани в Персийския залив и Ормузкия проток (Обновена)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Снаряд удари контейнеровоз край ОАЕ

Най-малко пет търговски кораба са били атакувани в района на Персийския залив и Ормузкия проток на фона на ескалиращото напрежение в Близкия изток. Сред засегнатите плавателни съдове е и контейнеровоз, поразен от снаряд близо до бреговете на Обединените арабски емирства.

Според данни на Британската организация за морска търговия (UKMTO) контейнеровоз е получил щети, причинени от неидентифициран снаряд. Инцидентът е станал на около 25 морски мили северозападно от емирството Рас ал-Хайма, близо до Ормузкия проток. Няма информация за пострадали, а екипажът е в безопасност.

В отделен инцидент кораб за насипни товари е бил ударен от снаряд на около 50 морски мили северозападно от Дубай. Властите разследват случилото се, като засега няма данни за жертви или сериозни екологични щети.

По данни на компании за морска сигурност и оценка на риска, най-малко пет кораба са били атакувани в региона през последните дни. Част от плавателните съдове са били поразени от неизвестни снаряди, което е довело до пожари и щети по корабите.

Ескалацията в района вече се отразява на корабоплаването. Движението на търговски плавателни съдове през Ормузкия проток - стратегически морски коридор, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол - е силно ограничено.

Напрежението в Персийския залив нарасна след началото на военните действия срещу Иран в края на февруари, което увеличи риска за международното корабоплаване и енергийните доставки в региона.

Международни морски служби призоваха корабите, преминаващи през района, да бъдат изключително внимателни, докато продължават разследванията на последните атаки.

Междувременно Бахрейн съобщи за атака срещу резервоари за гориво.

„Явната иранска агресия е насочена срещу резервоари за гориво в обект в провинция Мухарак", съобщи Министерството на вътрешните работи на Бахрейн в X.

Министерството призова жителите в три части на Мухарак да „останат в домовете си, да затворят прозорците и вентилационните отвори като предпазна мярка срещу потенциалните ефекти от дима от пожара, който в момента се гаси", съобщава Нова телевизия.