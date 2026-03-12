ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Макрон ще приеме Зеленски в Париж утре

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22453796 www.24chasa.bg

За първите 6 дни от войната с Иран САЩ са похарчили над $ 11 млрд.

2612
снимка: РОЙТЕРС

Длъжностни лица от администрацията на президента Доналд Тръмп оцениха по време на брифинг в Конгреса тази седмица, че първите шест дни от войната с Иран са стрували на САЩ най-малко 11,3 млрд. долара, съобщи източник, запознат с въпроса, предаде Ройтерс.

Това число, от закрит брифинг за сенатори във вторник, не включва цялата цена на войната, но беше предоставена на законодателите, които настояваха за повече информация за конфликта, пише БТА.

Няколко сътрудници на Конгреса заявиха, че очакват Белият дом скоро да подаде искане до Конгреса за допълнително финансиране за войната. Някои служители заявиха, че искането може да е за 50 млрд. долара, докато други заявиха, че тази оценка изглежда ниска.

Администрацията не е предоставила публична оценка на разходите за конфликта, нито ясна представа за очакваната му продължителност. Тръмп заяви по време на посещение в Кентъки вчера "ние спечелихме“ войната, но че САЩ ще останат в битката, за да довършат започнатото.

Сумата от 11,3 милиарда долара беше съобщена за първи път в сряда от "Ню Йорк Таймс".

Длъжностни лица от администрацията също така са заявили пред законодателите, че през първите два дена от кампанията са били изразходвани боеприпаси за 5,6 млрд. долара.

Членовете на Конгреса, на които скоро може да се наложи да одобрят допълнително финансиране за войната, изразиха загриженост, че конфликтът ще изчерпи военните запаси на САЩ в момент, когато отбранителната промишленост вече се бори да отговори на търсенето.

снимка: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как да имаме неограничен интернет с 3 пъти по-висока скорост до всяка стая и на отдалечени места (Видео)