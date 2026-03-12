ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Макрон ще приеме Зеленски в Париж утре

Стив Уиткоф: С руската делегация обсъдихме разнообразни теми

2216
Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф Снимка: Снимка: Екс/ @SteveWitkoff

Руска делегация, водена от специалния пратеник на президента Владимир Путин Кирил Дмитриев, се срещна с американска делегация във Флорида в сряда, каза американският специален пратеник Стив Уиткоф, добавяйки, че екипите са обсъдили "разнообразни теми", съобщи Ройтерс.

В социалната мрежа "Екс" Уиткоф написа, че страните са се договорили "да поддържат контакт", пише БТА.

Кирил Дмитриев благодари в "Екс" на Стив Уиткоф, зетя на президента на САЩ Джаред Къшнър и старши съветника в Белия дом Джош Грюнбаум за продуктивната среща във Флорида, предаде ТАСС.

"Благодаря на Стив, Джаред и Джош за продуктивната среща", написа той.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф

