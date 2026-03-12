Иранският петрол още преминава през Ормузкия проток

Иранският суров петрол продължава да преминава през Ормузкия проток с почти нормално темпо, въпреки че атаките, свързани с Техеран, срещу кораби в тесния воден път ограничиха рязко износа от другите страни от Персийския залив, показва преглед на Ройтерс на данните за проследяване на танкерите.

Иран е изнесъл около 13,7 млн. барела суров петрол, откакто Израел и САЩ започнаха атаките срещу страната на 28 февруари, според анализ на TankerTrackers.com, морска разузнавателна компания, специализирана в проследяването на т.нар. "сенчест флот" – мрежа от кораби, използвани за транспортиране на петрол и газ от страни, подложени на западни санкции, пише БТА.

Услугата за проследяване на кораби Kpler оцени иранския износ през първите 11 дни на март на още по-високо ниво – около 16,5 млн. барела.

Ответните мерки на Иран срещу атаките на Израел и САЩ включват удари по кораби в Ормузкия проток и енергийната инфраструктура в Близкия изток, което доведе до почти пълно спиране на транзита на неирански кораби през основния вход за голяма част от износа на петрол от Близкия изток и принуди производителите в региона да намалят производството, посочва Ройтерс.

Способността на Иран да продължи да изнася петрол без никакви съобщения за прекъсвания контрастира рязко с това, което се случи по време на военната кампания на САЩ във Венецуела, която включваше военноморска блокада на латиноамериканската страна и конфискация на кораби, опитващи се да влязат или да напуснат венецуелски води, отбелязва Ройтерс.

"Изненадан съм, че след успешните им конфискации на кораби, свързани с Венецуела, през декември миналата година, САЩ не започнаха подобна кампания преди началото на този конфликт, или не са го направили до този момент", каза Дейвид Таненбаум, директор в консултантската фирма Blackstone Compliance Services.

Само че усилията на САЩ да спрат танкерите, свързани с Иран, могат да провокират повече атаки срещу кораби, преминаващи през Ормузкия проток, каза Матиас Тогни, анализатор на Next Barrel в областта на петрола и корабоплаването.

Докато корабите на Иран преминават през региона, Техеран има стимул да поддържа Ормузкия проток отворен поне до известна степен, заяви Джеймс Лайтборн, финансист в областта на корабоплаването и основател на Cavalier Shipping, компания за морски инвестиции и консултации.

"Ако САЩ конфискуват танкерите, Иран ще има по-малко да губи от затварянето на пролива изцяло (например с мини)“, каза Лайтбърн.

Белият дом на президента на САЩ Доналд Тръмп не отговори веднага на запитване за коментар дали Вашингтон планира някакви действия срещу иранския износ на петрол, посочва Ройтерс.

Данните на TankerTracker.com и Kpler показват, че износът на суров петрол от Иран е между 1,1 млн. и 1,5 млн. барела на ден от 28 февруари до 11 март. Средният износ на страната миналата година е бил 1,69 млн. барела на ден според данните на Kpler.