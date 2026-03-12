ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Макрон ще приеме Зеленски в Париж утре

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22453865 www.24chasa.bg

Израел публикува разговор между свой и американски пилот по време на операция над Иран

3544
снимка:pixabay

"За нас е голяма чест да се бием редом с вас."

Израелските отбранителни сили (IDF) публикуваха в сряда вечерта запис от радиокомуникация между израелски и американски пилот, участвали в операцията "Ревящ лъв". Записът дава рядък поглед върху координацията и сътрудничеството между двете военновъздушни сили по време на кампанията над Иран.

В аудиото, разпространено от израелската армия, се чува как израелски пилот се обръща към американския си колега, чийто самолет е обозначен с позивната „Mobile 97". „За нас е голяма чест да се бием редом с вас. Вършите страхотна работа", казва израелският пилот.

Публикуваният запис подчертава близкото оперативно сътрудничество между израелските и американските военни по време на операцията.

снимка:pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как да имаме неограничен интернет с 3 пъти по-висока скорост до всяка стая и на отдалечени места (Видео)