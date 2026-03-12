Израел публикува разговор между свой и американски пилот по време на операция над Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"За нас е голяма чест да се бием редом с вас."

Израелските отбранителни сили (IDF) публикуваха в сряда вечерта запис от радиокомуникация между израелски и американски пилот, участвали в операцията "Ревящ лъв". Записът дава рядък поглед върху координацията и сътрудничеството между двете военновъздушни сили по време на кампанията над Иран.

В аудиото, разпространено от израелската армия, се чува как израелски пилот се обръща към американския си колега, чийто самолет е обозначен с позивната „Mobile 97". „За нас е голяма чест да се бием редом с вас. Вършите страхотна работа", казва израелският пилот.

Публикуваният запис подчертава близкото оперативно сътрудничество между израелските и американските военни по време на операцията.