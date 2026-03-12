САЩ ще освободят 172 млн. барела петрол от стратегическия си резерв

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съединените щати ще освободят 172 млн. барела петрол от стратегическия си резерв в опит да намалят цените на петрола, които се покачиха поради шока в доставките заради войната на САЩ и Израел с Иран, заяви американският министър на енергетиката Крис Райт, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Райт заяви, че освобождаването е част от по-широко освобождаване на 400 млн.барела петрол, договорено по-рано вчера от 32-те държави членки на Международната енергийна агенция.

Райт заяви, че освобождаването ще започне следващата седмица и ще отнеме около 120 дни.