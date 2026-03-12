Мъж от Тексас беше екзекутиран за убийството на приятелката си и 8-годишния й син през 2013 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж от Тексас беше екзекутиран вчера вечерта за убийството на приятелката си и 8-годишния й син преди почти 13 години, предаде Асошиейтед прес.

51-годишният Седрик Рикс беше обявен за мъртъв след смъртоносна инжекция в затвора в Хънтсвил, пише БТА.

Той беше осъден на смърт за убийствата през май 2013 г. на 30-годишната Роксан Санчес и сина й Антъни Фигероа в апартамента им в предградието на Далас-Форт Уърт, Бедфорд. 12-годишният син на Санчес, Маркъс Фигероа, също беше намушкан, но оцеля.

Прокурорите заявиха, че Рикс и Санчес са се карали в апартамента си, когато двамата сина на жената от предишен брак се опитали да прекратят кавгата. Рикс взел нож от кухнята и започнал да мушка Санчес многократно, както показва съдебният протокол.

Маркъс Фигероа изтичал към спалнята си и се опитал да се обади на полицията. След като убил Антъни Фигероа, Рикс започва да мушка Маркъс Фигероа, който се престорил на мъртъв, докато нападателят му напусне апартамента. Рикс не посегнал на собствения си 9-месечен син Исая, според съдебните документи.

Рикс избягал и по-късно бил арестуван в Оклахома.