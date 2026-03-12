ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Макрон ще приеме Зеленски в Париж утре

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22453908 www.24chasa.bg

Мъж от Тексас беше екзекутиран за убийството на приятелката си и 8-годишния й син през 2013 г.

2944
Мъж от Тексас беше екзекутиран за убийството на приятелката си и 8-годишния й син през 2013 г. СНИМКА: Pixabay

Мъж от Тексас беше екзекутиран вчера вечерта за убийството на приятелката си и 8-годишния й син преди почти 13 години, предаде Асошиейтед прес.

51-годишният Седрик Рикс беше обявен за мъртъв след смъртоносна инжекция в затвора в Хънтсвил, пише БТА.

Той беше осъден на смърт за убийствата през май 2013 г. на 30-годишната Роксан Санчес и сина й Антъни Фигероа в апартамента им в предградието на Далас-Форт Уърт, Бедфорд. 12-годишният син на Санчес, Маркъс Фигероа, също беше намушкан, но оцеля.

Прокурорите заявиха, че Рикс и Санчес са се карали в апартамента си, когато двамата сина на жената от предишен брак се опитали да прекратят кавгата. Рикс взел нож от кухнята и започнал да мушка Санчес многократно, както показва съдебният протокол.

Маркъс Фигероа изтичал към спалнята си и се опитал да се обади на полицията. След като убил Антъни Фигероа, Рикс започва да мушка Маркъс Фигероа, който се престорил на мъртъв, докато нападателят му напусне апартамента. Рикс не посегнал на собствения си 9-месечен син Исая, според съдебните документи.

Рикс избягал и по-късно бил арестуван в Оклахома.

Мъж от Тексас беше екзекутиран за убийството на приятелката си и 8-годишния й син през 2013 г. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как да имаме неограничен интернет с 3 пъти по-висока скорост до всяка стая и на отдалечени места (Видео)