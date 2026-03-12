Иран обвини германския външен министър, че е застанал на страната на Израел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Техеран обвини германския външен министър Йохан Вадефул, че заема едностранна позиция в полза на Израел във войната с Иран, предаде ДПА.

Вчера говорителят на външното министерство на Иран Есмаил Багаеи написа в "Екс", че Вадефул застава на страната на "агресора" и пренебрегва факта, че Израел е нападнал Иран и е убил ирански цивилни граждани. Всеки, който пренебрегва "несправедливостта и жестокостите", застава на "грешната страна на историята", добави Багаеи, пише БТА.

По време на посещението си в Израел в понеделник Вадефул написа в "Екс", че израелският народ живее под постоянна заплаха и че Германия е солидарна с него в тези трудни времена.

Вадефул също така заяви, че по време на разговорите с израелския външен министър Гидеон Саар е застъпил мерки, насочени към предотвратяване на по-нататъшна ескалация.