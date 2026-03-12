Китай ще приеме нов закон за етническите малцинства, дава приоритет на използването на езика мандарин

Очаква се днес Китай да приеме закон за "обща" национална идентичност сред 55-те етнически малцинствени групи в страната, което според критици ще доведе до по-нататъшно размиване на идентичността на хората, които не принадлежат към мнозинството на китайците хан и рискува да превърне всеки, който оспорва това "единство", в сепаратист, което е наказуемо по закон, предаде Ройтерс.

Наречен "Насърчаване на етническото единство и прогрес", законът за етническите малцинства има за цел да укрепи националното единство и да насърчи възраждането на китайската нация около ядрото на Китайската комунистическа партия (ККП), както показва проектът на закона, пише БТА.

Той трябва да бъде приет на заключителната сесия на годишното заседание на Националния народен конгрес, законодателния орган на Китай.

Официално Китай има 56 официално признати етнически групи, доминирани от китайците хан, които съставляват повече от 91% от 1,4-милиардното население на страната.

Етническите малцинства в Китай – включително тибетци, монголци, хуи, манджури и уйгури – са концентрирани в региони, които заедно обхващат приблизително половината от територията на страната, голяма част от която е богата на природни ресурси, посочва Ройтерс.

Законът има за цел да насърчи интеграцията между етническите групи чрез образование, жилищно настаняване, миграция, обществен живот, култура, туризъм и политика за развитие, се посочва в закона.

Той постановява, че диалектът мандарин е основният език за обучение в училищата, както и за правителствени и официални дела.

На обществени места, където "мандарин и малцинствените езици се използват заедно, на езика мандарин трябва да се даде "предимство", се казва в проекта. "Държавата уважава и защитава изучаването и използването на малцинствените езици и писмености", се добавя още в закона. Религиозните групи, религиозните училища и религиозните места трябва да се придържат "към посоката на китаизиране на религията в Китай", гласи проектът. Законът също така се стреми да забрани всякаква намеса в брачните избори, основани на етническа принадлежност, обичаи или религия, за да се даде възможност за повече смесени бракове между етнически групи.

Етническите въпроси са включени в социалната управленска система на Китай с клаузи, които включват антисепаратизъм, гранична сигурност, превенция на рискове и социална стабилност, отбелязва Ройтерс.

Организации и лица извън Китай, които извършват действия срещу страната, "които подкопават етническото единство и прогрес или създават етнически сепаратизъм, ще бъдат преследвани за правна отговорност в съответствие със закона", се казва в проекта.

В редакционна статия в държавния вестник "Чайна Дейли" се казва, че законът е преминал през строг законодателен процес, многократни прочитания и консултации със законодатели и представители на етническите малцинства.

"Законът набляга на защитата на културните традиции и начина на живот на всички етнически групи... подвеждащо е да се твърди, че етническите малцинства в Китай трябва да избират между икономическо развитие и съхранение на културата", се казва в статията.