Снаряд удари контейнеровоз край Джебел Али в ОАЕ

Контейнеровоз Снимката е илюстративна. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Неидентифициран снаряд е ударил контейнеровоз, предизвиквайки малък пожар на кораба, намиращ се В Персийския залив на 35 морски мили северно от Джебел Али в Обединените арабски емирства, съобщи днес  Центърът за координиране на морските търговски превози към британските ВМС (UKMTO), предаде Ройтерс.

"Всички членове на екипажа са в безопасност”, съобщи центърът в съобщение. "Към момента не са съобщени екологични последствия”, пише БТА.

"UKMTO получи съобщение за инцидента на 35 морски мили северно от [пристанището] Джебел Али, ОАЕ. Капитанът на контейнеровоза съобщи, че корабът им е бил ударен от неизвестен снаряд, който е предизвикал малък пожар на борда. Пълната оценка на щетите е затруднена поради тъмнината. Съобщава се, че всички членове на екипажа са в безопасност“, информира UKMTO.

"Властите разследват инцидента. На корабите се препоръчва да преминават с повишено внимание и да съобщават на UKMTO за всякакви подозрителни действия“, се казва в изявлението.

