Иран заплаши с продължителна война, Тръмп обеща да довърши започнатото

Тръмп: САЩ могат да прекъснат електроснабдяването на Иран за час. Възстановяването ще отнеме едно поколение

Иран предупреди, че може да води продължителна война със САЩ и Израел, която ще „унищожи" световната икономика, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Ислямската република е на прага на поражението.

Изявлението от Техеран дойде, след като сраженията около стратегическия Ормузки проток– водният път, по който преминава една пета от световния петрол – предизвикаха шок на енергийните пазари, което наложи спешно освобождаване на глобални резерви и частично използване на американските запаси.

Цените на петрола се повишиха от 28 февруари, когато САЩ и Израел започнаха въздушни удари срещу Иран, при които загина върховният лидер на страната и Близкият изток бе потопен в конфликт, предаде АФП.

Ответните ракетни удари и атаки с дронове на Иран почти спряха корабоплаването през протока, принуждавайки правителствата да се борят да овладеят последствията. В същото време Тръмп настоя, че Иран е „са почти на края на пътя".

„Това не означава, че ние ще го прекратим веднага, но те ще го направят", каза той.

Американският президент заяви, че иранският военноморски флот и въздушни сили са унищожени, че страната е на път да изчерпи ракетите си и че американските сили могат да прекъснат електроснабдяването „за един час", което ще остави страната с възстановяване, което може да отнеме едно поколение.

Но Тръмп намекна, че предпочита да прояви сдържаност, отколкото да предприеме действия, които биха направили „почти невъзможно за тях да възстановят страната си".

По-рано той подчерта, че САЩ трябва да „довършат работата" в Иран, добавяйки, че американските сили са ударили 28 ирански кораба за поставяне на мини.

Тръмп каза, че Вашингтон ще използва „малко" от стратегическите си резерви, за да помогне за стабилизиране на пазарите, разтърсени от войната, а по-късно администрацията му обяви, че е одобрил освобождаването на 172 милиона барела, започвайки от следващата седмица.

Международната енергийна агенция се съгласи да освободи рекордните 400 милиона барела.

Израелската армия обаче даде сигнал, че кампанията далеч не е приключила и че все още има „широк набор от цели", съобщи БГНЕС.