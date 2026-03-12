САЩ започнаха разследване на търговски партньори, включително ЕС, Китай и Индия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

САЩ започнаха ново разследване на някои от най-големите си търговски партньори, след като Върховният съд отмени стратегическа линия в политиката по митата на президента Доналд Тръмп миналия месец, предаде Ройтерс.

Търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър заяви, че разследването за нелоялни търговски практики по раздел 301 може да доведе до нови мита срещу държави, включително Китай, Европейския съюз, Индия, Япония, Южна Корея и Мексико, през това лято, съобщи БТА.

Разследването може да позволи на САЩ да наложат вносни мита върху стоки от всяка от страните, за които бъде установено, че са участвали в нелоялни търговски практики, посочва Би Би Си.

Гриър посочи, че се надява да приключи разследванията преди изтичането през юли на новите временни мита, наложени от Тръмп в края на февруари.

Други разследвани държави са Виетнам, Тайланд, Малайзия, Камбоджа, Сингапур, Индонезия, Бангладеш, Швейцария и Норвегия.

Канада, която е вторият по сила търговски партньор на САЩ, не беше спомената като обект на разследването.

Ходът идва седмици след като Върховният съд на САЩ постанови, че митата, наложени от Тръмп на редица страни по света през април миналата година, са незаконни.