Посолството на САЩ в Оман отмени режима на изолация

Посолството на САЩ в столицата на Оман - Маскат, отмени режима на изолация за персонала си, наложен с началото на израелско-американските удари срещу Иран, предаде Ройтерс, позовавайки се на съобщение на американския Държавен департамент от днес.

Наред с дипломатическата мисия на Вашингтон в Оман самоизолация на служителите си наредиха тогава и американските посолства в други страна от Персийския залив като Катар и Бахрейн, пише БТА.

Междувременно Саудитска Арабия обяви, че е неутрализирала дрон, насочен към квартал с посолства в столицата Рияд, съобщи Франс прес, позовавайки се на саудитското министерство на отбраната.

"Вражески дрон беше свален, докато приближаваше района с посолствата“, съобщи говорител на министерството в социалната платформа "Екс".

Той потвърди информациите, че Саудитска Арабия е прехванала дрон и на още едно място в източната част на страната.

Министерството на отбраната на Кувейт на свой ред информира днес, че противовъздушната му отбрана е прехванала няколко дрона.

Иран нанася удари по богатите на петрол държави от Персийския залив, отбелязва АФП.