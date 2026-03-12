ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хасан Адемов: Кметове натискат хората на топъл обя...

Посолството на САЩ в Оман отмени режима на изолация

Посолството на САЩ в Оман отмени режима на изолация СНИМКА: Официален сайт на посолството на САЩ в Оман

Посолството на САЩ в столицата на Оман - Маскат, отмени режима на изолация за персонала си, наложен с началото на израелско-американските удари срещу Иран, предаде Ройтерс, позовавайки се на съобщение на американския Държавен департамент от днес.

Наред с дипломатическата мисия на Вашингтон в Оман самоизолация на служителите си наредиха тогава и американските посолства в други страна от Персийския залив като Катар и Бахрейн, пише БТА.

Междувременно Саудитска Арабия обяви, че е неутрализирала дрон, насочен към квартал с посолства в столицата Рияд, съобщи Франс прес, позовавайки се на саудитското министерство на отбраната.

"Вражески дрон беше свален, докато приближаваше района с посолствата“, съобщи говорител на министерството в социалната платформа "Екс".

Той потвърди информациите, че Саудитска Арабия е прехванала дрон и на още едно място в източната част на страната.

Министерството на отбраната на Кувейт на свой ред информира днес, че противовъздушната му отбрана е прехванала няколко дрона.

Иран нанася удари по богатите на петрол държави от Персийския залив, отбелязва АФП.

