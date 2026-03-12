Парламентът на Сенегал одобри по-тежки наказания за хомосексуалността

Парламентът на Сенегал одобри по-тежки наказателни санкции за хомосексуалните връзки, като прие законопроект, който значително увеличава сроковете на лишаване от свобода и глобите за това, което законът определя като "неестествени действия", предаде ДПА.

Късно снощи депутатите в западноафриканската страна приеха подкрепения от правителството законопроект със 135 гласа "за" и три "въздържал се" в Националното събрание, пише БТА.

Съгласно законодателството сексуалните отношения между хора от един и същи пол вече ще се наказват с лишаване от свобода от пет до десет години. За сравнение сега действащите наказания са от една до пет години.

Законопроектът позволява на властите да наказват и "насърчаването" на отношения между лица от един и същи пол, включително чрез организации или социални мрежи. Критиците на това законодателство твърдят, че мерките могат да попречат на гражданските организации и програмите за превенция на ХИВ, насочени към рисковите групи. Законът все още се нуждае от подписа на президента, за да влезе в сила.

Хомосексуалността и бисексуалността остават табу в тази преобладаващо мюсюлманска западноафриканска страна, отбелязва ДПА. Проучвания на общественото мнение многократно показват, че над 90% от анкетираните се противопоставят на еднополовите връзки.

Въпросът отново привлече общественото внимание след няколко скорошни разследвания. В началото на февруари силите за сигурност задържаха около дузина мъже, някои от които известни личности, по подозрение в хомосексуални връзки.

Малко след това полицията съобщи, че е разбила международна мрежа за малтретиране на деца в столицата Дакар. Двата случая често бяха смесвани в част от обществения дебат и в социалните мрежи, посочва ДПА.