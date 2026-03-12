Макрон ще приеме Зеленски в Париж утре

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Френският президент Еманюел Макрон ще приеме украинския си колега Володимир Зеленски в Париж утре, предаде Франс прес, позовавайки се на съобщение на Елисейския дворец от днес.

Двамата ще обсъдят, наред с други въпроси, "начини за увеличаване на натиска върху Русия“ след четири години война, "особено чрез борба с нейния сенчест флот“, уточнява канцеларията на френския президент, пише БТА.

Макрон и Зеленски ще коментират и условията за справедлив и траен мир и в тази връзка ще преразгледат ангажиментите, поети в рамките на Коалицията на желаещите относно гаранциите за сигурност за Киев, добавят от Елисейския дворец.