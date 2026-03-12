Най-малко 7 души бяха убити при израелска атака срещу Бейрут

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко седем души са били убити при израелска атака тази сутрин срещу Бейрут, само няколко часа след нападение в центъра на ливанската столица, предаде Франс прес, позовавайки се на Министерството на здравеопазването на Ливан.

"Вражеска израелска атака срещу (плажната ивица) Рамлет ал Байда в Бейрут доведе до седем загинали и 21 ранени", се посочва в изявление на министерството, което се отнася за обществения плаж, където разселени хора спят на открито от началото на възобновения конфликт между Израел и проиранското шиитско движение "Хизбула", пише БТА.

Местните медии излъчиха кадри, показващи хаос и дим по крайбрежието след удара.

Това е третата атака в сърцето на Бейрут от началото на войната в Близкия изток, започнала с американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари, след нападение срещу апартамент в сряда и удар срещу хотел в неделя.

Тази сутрин групировката "Хизбула" обяви, че е изстреляла десетки ракети срещу северната част на Израел. Целта на атаката е била израелска военна разузнавателна база в предградията на Тел Авив.

В комюнике "Хизбула" съобщи, че е "насочила към базата в Глилот (щабквартира на поделение 8200, част от израелското военно разузнаване "Аман") в покрайнините на Тел Авив поредица от ракети от последно поколение".

Малко преди това Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви, че Иран е извършил "съвместна и интегрирана" въздушна операция със съюзника си "Хизбула", насочена срещи Израел. Това е първата координирана атака от началото на войната.

По-рано днес израелската телевизия "Канал 12" и онлайн изданието на в. "Таймс ъв Израел" съобщиха, че "Хизбула" е изстреляла общо около 100 ракети. "Таймс ъв Израел" описа атаката като "най-голямата атака на "Хизбула" срещу Израел" от началото на този месец, когато ливанското шиитско движение възобнови ракетния обстрел срещу Израел след продължителна пауза в боевете.