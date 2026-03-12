Онлайн публикациите за ракетните удари в ОАЕ са забранени, инфлуенсъри заляха мрежата с еднакви кадри (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Дубай можеш да публикуваш всичко – стига да не вреди на имиджа на страната

Инфлуенсъри публикуват почти идентични видеа

Жител на Дубай разказва, че въпреки официалните твърдения на властите, че „няма инциденти", ситуацията в града е напрегната, а много хора се опитват да напуснат, съобщава " Дейли мейл".

По думите му в събота дрон е бил заснет да предизвиква огромен облак дим близо до терминал на летището. Въпреки това официалният медиен офис на Дубай продължил да настоява, че на летището не се е случило нищо.

Според негови познати иранските ракетни атаки през последните 13 дни най-често се случват рано сутрин и късно вечер. „Но истината е, че няма безопасно време през деня", казва той.

Междувременно в социалните мрежи се разпространяват кадри на президента на ОАЕ и на престолонаследника, които се разхождат в търговски центрове и вечерят в ресторанти. Жителят на Дубай твърди, че тези кадри са внимателно режисирани и целят да създадат усещане за нормалност.

„Истината е, че туристите и всички, които могат да си позволят, бягат", казва той. Хотелите във високите сгради вече имат рязък спад на посетители, а на някои места се затварят стаи над десетия етаж. Ресторантите по Дубай Марина и Джумейра Бийч отчаяно се опитват да привлекат останалите малко клиенти.

Британската финансова институция Стандард Чартърд вече е евакуирала целия си персонал от Дубайския международен финансов център, след като Иран отправил заплахи към икономически и банкови интереси, свързани със САЩ и Израел.

Според информация на Революционната гвардия на Иран сред потенциалните цели са американски технологични компании като Гугъл, Майкрософт, Палантир, Ай Би Ем, Енвидия и Оракъл. На гражданите е било препоръчано да стоят поне на километър от банки — нещо, което на практика поставя в риск почти всички квартали, където живеят чужденци и туристи.

Жителят на Дубай критикува и реакцията на британските власти, които според него са оставили десетки хиляди британски граждани в региона да се справят сами.

Жителите твърдят, че властите са изпратили масови SMS съобщения до десетки хиляди чужденци, включително около 240 000 британци, с предупреждение да не публикуват никаква информация за нападенията, която може да „предизвика паника".

Когато тези предупреждения не дали резултат, последвали нови съобщения с по-строги заплахи. В тях хората били насърчавани да съобщават за свои съседи или познати, ако те говорят или публикуват информация за ракетни атаки.

„За инфлуенсърите това беше истински шок", казва той. „В Дубай можеш да публикуваш всичко – стига да не вреди на имиджа на страната."

Това означава никакви снимки на разрушения, никакви видеа на прехващащи ракети или дронове и никакви записи на експлозии. Чужденци, които критикуват правителството или накърняват репутацията на страната, могат да получат глоби до 200 000 паунда, дълги години затвор и депортиране.

В същото време социалните мрежи са пълни с видеа от плажове, нощни клубове и луксозни магазини. В много от тях се повтаря една и съща фраза: „Не се притеснявайте, ОАЕ ни пази."

Често публикациите са придружени от снимка на владетеля на Дубай шейх Мохамед бин Рашид ал Мактум.

„Хората казват, че не ги е страх, защото знаят кой ги защитава", разказва жителят.

Той твърди още, че контролът върху информацията е изключително строг. Дори пожарникари и парамедици са били арестувани в миналото за публикуване на снимки от инциденти.

Гласовите и видеоразговорите в УотсАп са забранени, тъй като са криптирани и по-трудни за наблюдение.

„Много хора се страхуват да говорят дори по телефона", казва той. „Никога не знаеш кой слуша."

Според някои жители властите използват и шпионски софтуер като Пегасус, разработен в Израел, за да следят комуникациите.

„Да живееш тук в момента е като в роман на Джордж Оруел", казва той, визирайки книгата „1984".

„Войната е мир. Свободата е робство. Невежеството е сила. За много хора в Дубай това вече не е литература, а ежедневие."