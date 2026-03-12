ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Момиче загина в пожар, предизвикан от паднал руски дрон в украинската Черниговска област

Момиче загина в пожар след падането на руски безпилотен летателен апарат в Черниговска област, а родителите му са с изгаряния, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна във "Фейсбук". 

Инцидентът е станал тази нощ в Корюковски район, където падналият руски дрон е предизвикал пожар в къща и стопанска постройка. Екипите на спешните служби бързо са потушили пожара, информира БТА.

"Загинало е момиче, родено през 2010 г. Родителите му са били ранени и са приети в болница", се посочва в съобщението. 

Психолози от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна оказаха помощ на шестима души, а на мястото на инцидента работиха екипи на службите за спешна помощ, уточнява Укринформ.

 

