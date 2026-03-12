Слабо известна жихадистка групировка пое отговорност за атентата срещу синагога в Лиеж

Джихадистка групировка е поела отговорност за атентата срещу синагогата в Лиеж, съобщиха медии в Белгия. Групировката е слабо известна досега. Тя е разпространила изявление, както и видеозапис от задействането на взривно устройство пред входа на синагогата, пише БТА.

На запис от охранителни камери, открит по-рано, се вижда маскиран мъж с бронежилетка, който бързо излиза от автомобил, поставя предмет пред храма и напуска местопрестъплението. Според разследващите използваният автомобил се е движил с регистрационни табели, откраднати от друго превозно средство.

В изявлението на групировката се посочва, че нападението е част от намерението за "война срещу САЩ и Израел по света". Белгийските власти определиха посегателството срещу синагогата като атентат и разследват връзка на извършителя с Иран или с палестинската общност в Лиеж.