Британското посолство в Прищина дари 2 превозни средства и 16 дрона на косовската полиция

Столицата на Косово Прищина

Британското посолство в Прищина дари на косовската полиция две превозни средства и 16 дрона със съпътстващо оборудване, предаде Косовското радио и телевизия, цитирани от БТА.

Приемо-предавателният протокол за дарението беше подписан от директора на отдел „Гранична полиция“ Фехми Джата и представителя на британското посолство в Косово Ема Хънтли.

Дарените устройства ще подпомогнат звената на косовската полиция при наблюдение, идентифициране, проследяване и определяне на местоположението на заподозрени лица и превозни средства, отбелязва медията. Те ще допринесат за по-професионална работа на полицията, най-вече на граничната, като подпомогнат предотвратяването на трансграничната престъпност, контрабандата и нелегалната миграция.

Косовската полиция благодари на британското посолство за продължаващата подкрепа и за дарението, с което допринася за опазването на обществените ред и сигурност, за граничните патрули и ефикасната служба на полицията на гражданите.

