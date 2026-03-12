Китай нареди незабавна забрана за износ на гориво през март

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай разпореди незабавна забрана на износа на рафинирани горива през март като превантивна мярка срещу възможен недостиг на вътрешния пазар заради войната между САЩ и Израел срещу Иран, съобщи Ройтерс, позовавайки се на четири свои информирани източници.

Забраната е издадена от Държавната комисия за развитие и реформи на Китай (NDRC) и включва доставки на бензин, дизелово и авиационно гориво, пише БТА.

Мярката се отнася за товари, които към 11 март все още не са преминали митническо оформяне. Ограничението върху износа надхвърля предприетата миналата седмица стъпка на Пекин, когато рафинериите бяха призовани да не сключват нови договори за износ и да направят опити да отменят вече договорени доставки.

Авиационното гориво, предназначено за зареждане на самолети в международни авиационни центрове, не попада в обхвата на забраната, уточняват двама от източниците.

От Държавната комисия за развитие и реформи на Китай не отговориха веднага на искане на Ройтерс за коментар.

Китай е най-големият вносител на петрол в света и същевременно основен износител на горива.

По данни на търговци големите китайски петролни компании са планирали да увеличат износа на горива през февруари и март, за да се възползват от по-високите маржове на печалба на фона на сезонното отслабване на вътрешното търсене по време на празниците около Китайската Лунна нова година.

Търговци по-рано прогнозираха, че износът на горива през март ще достигне между 2,2 и 2,3 милиона тона бензин, дизел и авиационно гориво (без количествата за авиационно зареждане), което е с 300 000 до 400 000 тона повече спрямо оценките за февруари.

Данни от системи за проследяване на кораби и търговски източници показват, че до момента през март Китай е изнесъл едва около 50 000 метрични тона бензин (приблизително 422 500 барела), 300 000 тона дизелово гориво (около 2,24 милиона барела) и 300 000 тона морски доставки на авиационно гориво (около 2,36 милиона барела).