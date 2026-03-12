Иран потвърди: Моджтаба Хаменей е ранен, но се чувства добре

Иран потвърди, че новият върховен лидер на страната Моджтаба Хаменей е "ранен, но се чувства добре". МВнР на Иран използва термина „леки наранявания".

Официалното съобщение и коментарите на иранските представители от последните часове подчертават, че лидерът се намира в „силно защитено и секретно местоположение" с ограничени комуникации. Източници от сигурността твърдят, че той е в бункер, за да се предотврати нов опит за атака от страна на Израел или САЩ.

Три дни след като Моджтаба Хаменей беше обявен за наследник на убития си баща и нов върховен лидер на Иран, той все още не се е появявал публично, не е публикувал видеообръщение и не е излязъл с писмено изявление.

Според трима ирански представители, пожелали анонимност заради чувствителността на темата, една от причините е опасението, че всяка комуникация може да разкрие местоположението му и да го изложи на риск, пише New York Times.

Друг фактор обаче е, че 56-годишният Хаменей е бил ранен още в първия ден от атаките на Израел и САЩ, твърдят същите източници.

По думите им през последните два дни по-високопоставени представители на иранското правителство са съобщили, че той е получил наранявания, включително по краката, но е в съзнание и се укрива на строго охранявано място с ограничена комуникация.

Двама представители на израелската армия също заявяват, че събраната от Израел информация е довела до същото заключение – че Хаменей е ранен в краката на 28 февруари, още преди да бъде избран за върховен лидер в неделя.

Точните обстоятелства около раняването му и степента на травмите засега остават неясни.

Баща му, аятолах Али Хаменей, беше убит при израелски въздушен удар по лидерски комплекс в центъра на Техеран на 28 февруари. При същата атака загинаха и майката, съпругата и един от синовете на новия върховен лидер, както и няколко високопоставени представители на иранската отбрана.

Първи намеци за състоянието на Моджтаба Хаменей се появиха в иранската държавна телевизия и в държавната агенция IRNA, които го описаха като „ранен ветеран от войната". Подобно определение се съдържа и в поздравително послание на влиятелната благотворителна организация „Комите Емдад", където той е наречен „джанбаз джанг" – персийски термин за ветеран, ранен във война.

На пресконференция във вторник журналисти попитаха говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаеи дали Хаменей вече е поел функциите си като върховен религиозен и политически лидер на страната и главнокомандващ на въоръжените сили.

Багаеи избегна директен отговор и заяви единствено:

„Онези, които трябва да получат посланието, вече са го получили."

Новият лидер остава до голяма степен загадъчна фигура. Той рядко се е появявал публично, почти не е изнасял речи и рядко е присъствал на обществени събития. Иранските медии публикуваха кратко видео с негови снимки и кратка биография.

В петък, когато стана ясно, че той е основният кандидат за наследник на върховния лидер, израелски изтребители хвърлиха бомби за разрушаване на бункери върху останалата част от комплекса на офиса и резиденцията на върховния лидер, показват сателитни снимки.

Ирански представители смятат, че целта на атаката е бил именно Хаменей, но той не се е намирал там.

Израелският министър на отбраната Израел Кац по-рано заяви в социалните мрежи, че всеки наследник на аятолах Хаменей ще бъде мишена. Президентът на САЩ Доналд Тръмп също коментира, че не е доволен от издигането на Моджтаба Хаменей, но не уточни дали САЩ биха предприели опит за покушение.

Въпреки че самият той остава извън публичното пространство, лицето му вече се появява върху огромни плакати в Техеран, както и върху мащабен стенопис, изобразяващ покойния му баща, който му предава иранското знаме.

Моджтаба Хаменей от години е считан за влиятелна фигура в сянка. Той има тесни връзки с Корпуса на гвардейците на ислямската революция и е координирал въпросите на сигурността и военните дела в офиса на баща си.

Въпреки това за неговата личност и планове за управление се знае малко, освен че е близък до твърдолинейните кръгове в режима.

Междувременно привърженици на властта организират в различни градове на страната церемонии за полагане на вярност към новия върховен лидер, като развяват ирански знамена и носят негови портрети.