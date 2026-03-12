Отломки от свалени ирански дронове повредиха 6 електропровода в Кувейт

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Отломки от свалени ирански дронове са извели от строя шест електропровода в Кувейт, предаде Ройтерс, позовавайки се на кувейтското министерство на електроенергията.

В няколко района има прекъсване на електрозахранването, пише БТА.

"Шест електропровода са излезли от строя в няколко района на страната в резултат на падането на отломки от прехванати безпилотни летателни апарати, което е причинило колебания в напрежението в мрежата и частично прекъсване на електроснабдяването в различни части на страната", се посочва в изявление, публикувано от министерството на електроенергията на Кувейт в "Екс", цитирано от руската новинарска агенция ТАСС.

Ситуацията с електроенергията и водата в страната е под контрол, уточни ведомството.